نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للعام الدراسي.. التعليم تتخذ إجراء لمنع دخول مندوبي الكتب الخارجية للمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دخول مندوبي المبيعات وتوزيع الكتب الخارجية من دخول المدارس بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة منع عرض أي هدايا على العاملين في المدارس والإدارات التعليمية وكذلك الطلاب أيضًا.

كما حذرت وزارة التربية والتعليم، من استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.

-الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها.



-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.



-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس.

-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم.

-الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض.

-منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا.

-متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة.

-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية.