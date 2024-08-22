نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب تحويلات الطلاب إلكترونيا المرحلة الثانية لمدة أسبوع في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تيسيرًا على أولياء الأمور الراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسى 2024/2025، يتم التسجيل كمرحلة ثانية لمن لم يحول عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموفق 22 أغسطس ولمدة اسبوع.

وأضاف وكيل تعليم الجيزة، أنه سوف يتم اعلان نتائج التحويلات إلكترونيا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2024 م.