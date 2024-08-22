أحمد جودة - القاهرة - استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة

استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة.. مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024-2025، يسعى العديد من أولياء الأمور إلى الاطلاع على أسعار الكتب الخارجية لتخطيط ميزانياتهم، وقد أعدت "دوت الخليج" تقريرًا مفصلًا حول أحدث أسعار أبرز دور النشر للكتب التعليمية.

أسعار كتب المعاصر:

استعدادًا للعام الدراسي 2024-2025: قائمة أسعار الكتب الخارجية الرئيسية تكشف عن زيادات جديدة

- *رياض الأطفال:*

- "كونكت" بسعر 100 جنيه.

- "كونكت بلس" بسعر 130 جنيهًا.

- *الصف الأول الابتدائي:*

- "كونكت" بسعر 120 جنيهًا.

- "كونكت بلس" بسعر 135 جنيهًا.

- *الصف الثاني الابتدائي:*

- "كونكت" بسعر 125 جنيهًا.

أسعار كتب الامتحان:

- *الصف الأول الإعدادي:*

- "اللغة العربية" بسعر 135 جنيهًا.

- "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.

- *الصف الثاني الإعدادي:*

- "العلوم" بسعر 120 جنيهًا.

أسعار كتب الأضواء:

- *رياض الأطفال:*

- كتب متنوعة بسعر 85 جنيهًا.

- *الصف الأول الابتدائي:*

- "الرياضيات" بسعر 100 جنيه.

- "اللغة العربية" بسعر 115 جنيهًا.

- *الصف الثاني الابتدائي:*

- "الرياضيات" بسعر 110 جنيهات.

- "اللغة العربية" بسعر 120 جنيهًا.

- *الصف الثالث الابتدائي:*

- "اللغة العربية" بسعر 125 جنيهًا.

- "الرياضيات" بسعر 150 جنيهًا.

يلاحظ أن هناك زيادات ملحوظة في أسعار الكتب هذا العام، مما يعكس التغيرات الاقتصادية وأثرها على تكلفة التعليم.