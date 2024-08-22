أحمد جودة - القاهرة - تحديث أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2024-2025

تحديث أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2024-2025.. تسعى العديد من الأسر حاليًا لمعرفة أسعار الكتب الخارجية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وفي هذا السياق، تقدم "دوت الخليج" تقريرًا حول الأسعار المتوقعة لأبرز الكتب الخارجية.

أسعار كتب المعاصر 2024-2025:

تحديث أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي 2024-2025

- كتاب "كونكت" لرياض الأطفال: 100 جنيه.

- كتاب "كونكت بلس" لرياض الأطفال: 130 جنيهًا.

- كتاب "كونكت" للصف الأول الابتدائي: 120 جنيهًا.

- كتاب "كونكت بلس" للصف الأول الابتدائي: 135 جنيهًا.

- كتاب "كونكت" للصف الثاني الابتدائي: 125 جنيهًا.

أسعار كتب الامتحان 2024-2025:

- كتاب "اللغة العربية" للصف الأول الإعدادي: 135 جنيهًا.

- كتاب "العلوم" للصف الأول الإعدادي: 120 جنيهًا.

- كتاب "العلوم" للصف الثاني الإعدادي: 120 جنيهًا.

أسعار كتب الأضواء 2024-2025:

- كتب رياض الأطفال: 85 جنيهًا.

- كتاب "الرياضيات" للصف الأول الابتدائي: 100 جنيه.

- كتاب "اللغة العربية" للصف الأول الابتدائي: 115 جنيهًا.

- كتاب "الرياضيات" للصف الثاني الابتدائي: 110 جنيهات.

- كتاب "اللغة العربية" للصف الثاني الابتدائي: 120 جنيهًا.

- كتاب "اللغة العربية" للصف الثالث الابتدائي: 125 جنيهًا.

- كتاب "الرياضيات" للصف الثالث الابتدائي: 150 جنيهًا.