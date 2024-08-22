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أحمد جودة - القاهرة - استعداداً للعام الدراسي الجديد: أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية 2024 تكشف النقاب

استعدادًا للعام الدراسي الجديد: أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية 2024 تكشف النقاب.. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن تفاصيل أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية لعام 2024، تقدم «دوت الخليج» في هذا السياق قائمة مفصلة بأسعار الكتب لتساعد الأهالي في التخطيط لمصاريف العام الدراسي المقبل.

أسعار كتب الأضواء لرياض الأطفال والصفوف الأولى

استعدادًا للعام الدراسي الجديد: أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية 2024 تكشف النقاب

بالنسبة لرياض الأطفال، يبلغ سعر الكتاب الخارجي نحو 85 جنيهًا. بينما تبدأ أسعار الكتب للصف الأول الابتدائي من 100 جنيه لكتاب الرياضيات و115 جنيهًا لكتاب اللغة العربية.

أما بالنسبة للصف الثاني الابتدائي، فتسجل أسعار كتب الرياضيات نحو 110 جنيهات، في حين يرتفع سعر كتاب اللغة العربية إلى 120 جنيهًا. وفي الصف الثالث الابتدائي، يقدر سعر كتاب اللغة العربية بــ125 جنيهًا، في حين يبلغ سعر كتاب الرياضيات 150 جنيهًا.

أسعار كتب الأضواء للصفوف من الرابع إلى السادس

في الصف الرابع الابتدائي، تتنوع أسعار الكتب لتشمل:

- اللغة العربية: 140 جنيهًا

- الرياضيات: 140 جنيهًا

- العلوم: 130 جنيهًا

- الدراسات الاجتماعية: 130 جنيهًا

- اللغة الإنجليزية (المعاصر): 150 جنيهًا

عندما ننتقل إلى الصف الخامس الابتدائي، نجد أن أسعار الكتب تظل متقاربة مع الصفوف السابقة، حيث تبلغ:

- اللغة العربية: 150 جنيهًا

- الرياضيات: 140 جنيهًا

- العلوم: 130 جنيهًا

- الدراسات الاجتماعية: 130 جنيهًا

- اللغة الإنجليزية (المعاصر): 150 جنيهًا

أما في الصف السادس الابتدائي، فتتباين أسعار الكتب قليلًا، حيث يسجل سعر كتاب اللغة العربية 140 جنيهًا، وكتاب الرياضيات 140 جنيهًا، في حين يصل سعر كتاب العلوم إلى 135 جنيهًا. وتبقى أسعار كتب الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية (المعاصر) عند 140 جنيهًا و150 جنيهًا على التوالي.

تأتي هذه الأسعار في إطار استعدادات الأهالي للعام الدراسي الجديد، حيث تساهم معرفة هذه التفاصيل في تسهيل عملية شراء الكتب وتوفير النفقات المطلوبة، إن التوزيع المحدد لأسعار الكتب يساعد في تنظيم الميزانية الأسرية ويوفر للمواطنين معلومات ضرورية للتخطيط المالي المناسب للفصل الدراسي المقبل.