كشف ملابسات واقعة تواجد أحد الأشخاص يقوم بسرقة المارة بأحد كبارى المشاه بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تواجد أحد الأشخاص أعلى أحد كبارى المشاه بمنطقة الزيتون بالقاهرة والإدعاء بقيامه بسرقة المارة وتعديه على كبار السن.

بالفحص تبين قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإفتراش الطريق بالكوبرى المشار إليه لإستجداء المارة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولم يستدل على صحة ما تم تداوله حيث لم يرد ثمة بلاغات بشأن سرقة المارة أو التعدى على كبار السن وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.