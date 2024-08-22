جامعة القاهرة تطلق معسكر قادة المستقبل حول بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - المعسكر يستضيف كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والإعلاميين لبناء جيل وطنى واع وإجراء نقاشات مفتوحة حول أهم قضايا الساعةوتنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

تُطلق جامعة القاهرة معسكر قادة المستقبل الذي يقام بعنوان " بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية"، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك في إطار بناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا.

تقام فعاليات المعسكر خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتي 18 سبتمبر المقبل، ويتضمن 4 أفواج طلابية، ويتضمن برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع كوكبة من قيادات الجامعة والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

ويتضمن المعسكر العديد من الفعاليات، بهدف المساهمة في نشر ثقافة القيادة ومهاراتها، وإعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوجيه وعي الشباب بشكل إيجابي، وتنمية دورهم الفعال وقدرتهم على تحمل المسؤولية بكفاءة، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.