نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة ينظم قافلة علاجية وإرشادية مجانية لخدمة المربين في العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية وإرشادية مجانية بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث -مركز البحوث البيطرية اليوم الأربعاء الموافق 21/08/2023 بقرية الناصرية التابعة لإدارة العياط البيطرية.

وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء محافظة الجيزة.

وأسفرت أعمال القافلة على ما يلي:-

1- تم رش عدد (١٠٠٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تم علاج عدد (١٠٢٤) رأس حيوان من الامراض الباطنية.

3- تم علاج عدد (١٦١) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

4- تم علاج عدد (١٩٩٠) طائر ضد الامراض البكتيرية.

8- تم عمل ندوة إرشادية عن مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه وأهمية التحصين.

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