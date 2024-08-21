العلمين الجديدة تبهر العالم في قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:33 مساءً - خطفت مدينة العلمين الجديدة مساء اليوم الأربعاء، الأضواء بالمناظر الرائعة خلال استضافتها قرعة كأس العالم لكرة اليد للاندية "سوبر جلوب"، والتى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.