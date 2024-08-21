نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار برج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد اقتحام سيارة مقطورة مزلقان القاعدة الجوية المغلق بخط القباري / مرسى مطروح واصطدامها بالقطار رقم 655 القادم من الضبعة إلى محرم بك.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان منذ قليل، إنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري / مرسى مطروح والمنتظم أجراس وأنوار ومعين عليه خفير مزلقان/ محمد محمد سعيد بهنسي وعليه حراسه مرورية / محمد عبد الصمد (أمين شرطة) لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة إلى محرم بك، اقتحمت سيارة نقل المزلقان وتصادمت مع القطار.

ونتج عن ذلك خروج بوجي واحد من الجرار من على السكة وعلى الفور تم الدفع بالفرق المختصة برفع الحادث والاستعداد بالسكة لاستمرار مسير حركه القطارات.

وتهيب الهيئة بالجمهور وسائقي السيارات بالالتزام بتعليمات المرورعند عبور المزلقانات وعدم اقتحامها عند غلقها حفاظا على الأرواح ولعدم تعطيل مسير القطارات.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن تأخير القطارات نظرا لظروف الحادث والخارجة عن إرادة الهيئة.