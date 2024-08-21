نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس حادث قطار برج العرب.. ومصدر: هناك ضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع حادث تصادم بين قطار وسيارة نقل ثقيل عند مزلقان برج العرب، وفقًا لمصدر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إل موقع دوت الخليج، إن سائق السيارة النقل اقتحم المزلقان رغم أنه كان مغلقًا بسبب مرور القطار، مما تسبب في خروج العربة الأولى من القطار عن مسارها وانقلابها.

وشدد المصدر على أن الحادث شهد اصطدام بعض سيارات الملاكي أيضا بالقطار والسيارة النقل.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع عدة إصابات، وربما هناك بعض الوفيات، لافتا إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي لاحقًا بعد التحقق من تفاصيل الحادث.

وتعمل الفرق حاليًا على رفع القطار لتجنب تعطيل حركة القطارات على هذا الخط.