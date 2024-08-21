الزمالك فى المجموعة الأولى والأهلى بالثانية فى قرعة مونديال اليد بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:36 مساءً - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية الكرة اليد بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كلا من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة .

بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب كلا من ، توباتى البرازيلى و فيزبريم المجرى .

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء .

كما شهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الإتحاد .

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى ، فيزبريم المجرى و توباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية ، جامعة سيدنى ، برشلونة والأهلى .

المجموعة الثالثة : كاليفورنيا الأمريكى و ماجيبدبيرح الألمانى والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.