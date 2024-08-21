أحمد بلال: كأس العالم لليد فرصة للقطبين لتسويق اللاعبين لزيادة عدد المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:32 مساءً - أكد أحمد بلال نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى تستضيفها مصر فرصة رائعة لتسويق اللاعبين من أجل زيادة عدد المحترفين فى الفترة الحالية.

وقال أحمد بلال فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم: "منذ 3 أشهر أصبح موجود مطار العلمين والذى يعطى انطباعا بوجود مدينة رائعة وتسهل لأى شخص التواجد هنا والاستمتاع بالمدينة والتحف الفنية الموجودة هنا فى العلمين، بجانب تواجد الفنادق الرائعة وجاهزية المدينة لكل الأحداث".

وتابع: "مدينة العلمين تمنح اللاعبين انطباعا جديدا وتخرجهم من جو المعسكرات الصعبة، خصوصا مع الاجواء الرائعة والملاعب المتوفرة فى قرية محمد نجيب".

وأضاف: "ما كان ينقص كرة اليد فى الفترة الماضية هو الاحتكاكات القوية، والآن مع كثرة المحترفين أصبحنا قوة نستطيع أن ننافس فطاحل اللعبة والمنافسة معهم على كل البطولات، وكنا نعوض قلة الاحتراف بعمل معسكرات خارجية، حتى أصبحنا مطلب لكل البطولات الودية بسبب قوة المنتخب".

وأوضح: "كأس العالم للأندية لكرة اليد فى مصر فرصة ثمينة للأهلى والزمالك لتسويق لاعيبه فى هذه البطولة، لزيادة عدد المحترفين فى الخارج، فيجب على لاعبى الأهلى والزمالك أن يظهروا قدراتهم من أجل الاحتراف مثل أحمد عادل وحميد وغيرهم".

تستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، والتى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل .

من المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .