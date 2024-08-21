رئيس الوزراء يستعرض خطط ومشروعات شركة ”أكوا باور” السعودية في قطاع الطاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، ر ئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض خطط ومشروعات شركة "أكوا باور" السعودية في قطاع الطاقة وتحلية المياه، والمجالات التي ترغب بالتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ حسن أمين، العضو المنتدب لشركة "أكوا باور".

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "أكوا باور"، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية تُعد من أهم الشركاء الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق رؤية الحكومة المصرية بزيادة مُكون الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة، ومستعرضا في هذا الإطار أوجه التعاون مع الشركة في عدد من المشروعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "للشركة أيضًا نجاحات كبيرة في مشروعات تحلية مياه البحر، ومن هذا المنطلق يُمكننا الاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال". وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توطين مكونات الصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية مياه البحر.

بدوره، استعرض المهندس/ حسن أمين المشروعات التي تعمل عليها حاليًا شركة"أكوا باور" خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وانتقل "أمين" بعد ذلك للحديث عن خبرات الشركة الكبيرة في مجال تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاج مياه البحر المحلاة، مؤكدًا استعداد "أكوا باور" لتنفيذ أي مشروعات مطلوبة في هذا القطاع في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تُنتج حاليًا أكثر من 8 ملايين م3/يوم مياه مُحلاة في أكثر من دولة حول العالم.

كما شهد الاجتماع عرض موقف الانتهاء من عدد من المشروعات التي تنفذها شركة "أكوا باور"، ومن بينها مجموعة من المشروعات ستسهم في إضافة المزيد من الطاقة المنتجة إلى الشبكة، وهو ما سيعزز بدوره من إمكانات الطاقة المتجددة المنتجة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات "أكوا باور" التي تم تنفيذها في مصر، يأتى على رأسها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تم بيع إنتاجها للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وفي السياق نفسه، تمت الإشارة إلى المشروعات الجاري إنشاؤها وتطويرها، ومن بينها مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات.

كما تم استعراض موقف مشروع لتوليد 10 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح على 3 مراحل بمنطقة غرب سوهاج، وهو المشروع الذي تم بشأنه توقيع مذكرة تفاهم.