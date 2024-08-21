نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة كريمة تنظم قافلة طبية للأسنان مجانا لأهالي قرى العياط بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسسة حياة كريمة، بتنظيم قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بقرية الدناوية التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 274 حالة، منهم 30 حالة خلع وحشو عصب وتنظيف، فيما تم تحويل 100 حالة لإجراء فحوصات دقيقة بالقصر العيني، بعد إجراء الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج بالمجان.

كما تم توقيع كشف مبدئى ودوري على عدد 144 حالة، وتم توزيع أكثر من 100 أداة من أدوات الحماية والعناية بالأسنان على المواطنين مجانا.

من ناحية أخرى قام متطوعو مؤسسة حياة كريمة بتنظيم فاعلية للأطفال من خلال الرسم على وجوههم.

تأتي هذه القافلة ضمن جهود المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة، لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى العلاج في المناطق الريفية والنائية.

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