«DMC» تشيد بزيارة وزير الشؤون النيابية للعلمين الجديدة: كانت مليئة بالدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 06:33 مساءً - أشادت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة «dmc»، بزيارة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية مدينة العلمين الجديدة لأول مرة، برفقة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنها كانت مليئة بالدعم.

أضافت «الدسوقي»، خلال مداخلة عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قناة «دي ام سي»، أن خلال زيارة المستشار محمود فوزي أشاد بمدينة العلمين، ووصفها بإحدى مدن الجيل الرابع، وبالتنظيم الرائع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمجهود الهائل المبذول داخل فعاليات مهرجان العلمين.

تابعت: «المستشار محمود فوزي أشاد بجهود الحكومة المصرية واستجابتها بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني، وأن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي»، مؤكدًا أن الشباب هم أنجح وسائل تساهم في تطوير المؤسسات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وأن الشباب هم الطاقة والوقود لنجاح أي مشروع قومي داخل الدولة المصرية، وأن الدولة خلال الفترة الأخيرة، تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار السياسي.