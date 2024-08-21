انت الأن تتابع خبر عشان متقولش معرفش... تحذيرات عاجلة لطلاب الثانوية العامه من وزير التربيه والتعليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الإعلامية مفيدة شيحة طلاب الثانوية العامة من شراء الكتب الخارجية فى الفترة الحالية، موضحه إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تحذيرات عاجلة من هذا الإجراء خلال الفترة الحالية.

وزير التعليم يواجه مافيا السناتر والدروس الخصوصية

لم تقم أي من الشركات بترخيص كتب خارجية للثانوية العامة والكتب الخارجية الموجودة حاليا في السوق غير متوافقة مع المناهج الجديدة. ودور النشر هي المسؤولة عن طباعة المناهج وستكون الأزمة أكثر خطورة في الصف الأول الثانوي مقارنة بالصفين الثاني والثالث.

أن تحذيرات وزير التربية والتعليم من شراء الكتب الخارجيه تعني أن ذلك شيء يعد له وشيء سيحدث في المناهج خلال الفترة القادمه وسيتم الإعلان عنه قريبا.

هل يستطيع وزير التعليم القضاء على مافيا السناتر؟

أن وزير التربيه والتعليم كان له وجهة نظر وطريقة تعامل مختلفة بعد القرارات الأخيرة المعلنة بشأن نظام الثانوية العامة الجديد والذي يعمل على محاربه مافيا الدروس .

إذا حدث ذلك فسيكون أمرا جيدا وأعتقد أن قرارات أكثر حزما سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر حول المواد التي لن تضاف إلى مجموع الثانوية العامة لجميع الطلاب عام 2025، معلنة قراراتها النهائية في هذا الشأن.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المواد التي لن تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة لجميع الطلاب عام 2025 هي:

اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

المواد الأساسية في 3 ثانوي شعبة علمي علوم

اللغة العربية: 5 حصص ، الدرجة من 80، النجاح من 40

5 حصص ، الدرجة من 80، النجاح من 40 اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30.

5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30. الأحياء: 5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30

5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30 الكيمياء: 5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30

5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30 الفيزياء: 5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30

5 حصص ، الدرجة من 60 والنجاح من 30 الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160

مواد 3 ثانوي شعبة علمي رياضة