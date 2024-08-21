ضبط المتهمين بإحتجاز سمسار وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بقيام ثلاثة أشخاص بإصطحاب آخر عنوة وإقتياده داخل سيارة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم ضبط كلٍ من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (2 إيصال أمانة - بصامة) وبصحبتهم المجنى عليه (سمسار مقاولات - مقيم بمحافظة الدقهلية) داخل السيارة ملكه ، وتبين وجود خلافات مالية بين إثنين من المتهمين والمجنى عليه، فقاما بالإستعانة بالثالث وقاموا بإستدراج المجنى عليه لمحل البلاغ ، وإصطحابه عنوة وإقتياده داخل سيارته وإكراهه على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.