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أحمد جودة - القاهرة - تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 وتفاصيل العطلات الرسمية في أغسطس

تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 وتفاصيل العطلات الرسمية في أغسطس.. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تحديد موعد المولد النبوي الشريف لعام 2024، الذي يصادف يوم الإثنين، 16 سبتمبر، وفي إطار توفير أقصى استفادة من العطلة، من المتوقع أن تُرحل الإجازة الرسمية إلى يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024.

تفاصيل المولد النبوي الشريف 2024:

تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 وتفاصيل العطلات الرسمية في أغسطس

- المولد النبوي الشريف: الإثنين، 16 سبتمبر 2024 (12 ربيع الأول 1446 هـ)، مع احتمالية ترحيل الإجازة إلى الخميس، 19 سبتمبر 2024.

إجازات أغسطس 2024

- 9 أغسطس (جمعة)

- 10 أغسطس (سبت)

- 16 أغسطس (جمعة)

- 17 أغسطس (سبت)

- 23 أغسطس (جمعة)

- 24 أغسطس (سبت)

- 30 أغسطس (جمعة)

- 31 أغسطس (سبت)

إجازة المولد النبوي الشريف

ستكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين، 16 سبتمبر 2024، وهي عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة. ومن يعملون خلال الإجازات الرسمية سيحصلون على ضعف الأجر.

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف:

- "نور الإسلام وُلد، خير الناس وُلد، خاتم الأنبياء وُلد، مبارك عليكم المولد."

- "كل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت أقرب إلى الله، الكون يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم."

- "من أعماق قلبي، كل سنة وأنت طيب."

نبذة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، وُلد في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل، الذي يوافق سنة 571 ميلادي. بعد وفاة والده، تولى جده عبدالمطلب تربيته، ثم رعايته عمه أبوطالب بعد وفاة جده. عمل النبي في رعي الأغنام ثم التجارة، ولقب بـ "الصادق الأمين". تزوج السيدة خديجة بنت خويلد في سن الخامسة والعشرين، وبلغ سن الأربعين عندما نزل عليه الوحي في غار حراء. هاجر إلى المدينة المنورة في سن الثالثة والخمسين، وتوفي في الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة.