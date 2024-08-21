فى لفتة إنسانية.. الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح فى إعادة طفل لأسرته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:30 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين بالعثور على (طفل) بدائرة القسم ضل الطريق من أهليته.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته.. وتم التوصل لوالدة الطفل وأفادت بخروج نجلها بدون علمها ولم يعد للمنزل وقامت بالبحث عنه ولم تتقدم ببلاغ فى ذات الشأن .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.