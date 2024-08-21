ضبط عاطل فى القاهرة لقيامه بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (8 أشخاص) بتضررهم من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عن طريق إيهامهم بإستثمار تلك الأموال ببرامج الربح اليومى عبر أحد التطبيقات، وقيامهم بدفع المبلغ المالى عن طريق ذلك التطبيق من خلال محفظة إلكترونية وإستلام الأرباح بذات الأسلوب وعقب ذلك تم غلق التطبيق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.