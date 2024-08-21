نائب وزير الصحة: وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع المحافظين لدعم الخدمات المقدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:29 مساءً - نائب الوزير: مركز ديروط سيكون نقطة انطلاق تنفيذ الخطة العاجلة بمحافظة أسيوط..

تكريم رئيسي قسمي النساء والتوليد الأعلى في معدلات الولادة الطبيعية بأسيوط ..

استعرضت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، موقف المؤشرات السكانية بمحافظة أسيوط، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية،بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، للحد من الزيادة السكانية،وتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان ، الذي عقد برئاسة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ، أشارت إلى أنه تم حصر المناطق التي تعاني من ضعف مستويات الخدمات العامة والمرافق، وأنه تم التنسيق مع السادة المحافظين، على وضع خطة عاجلة لحل المشكلات التي تعاني منها المناطق التي تحتاج إلى التدخل السريع، وتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية، لحل هذه المشكلات، وتحسين الخصائص السكانية بها، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وتطوير المرافق العامة والخدمات.

وأضاف " عبدالغفار " أن نائب الوزير أكدت على تفعيل دور الرائدات الصحيات البالغ عددهن 545 رائدة صحية ، والرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي ، والتي يصل عددهن إلى 1329 رائدة ريفية، بواقع 500 أسرة لكل رائدة.

تابع " عبدالغفار " أن نائب الوزير أشارت إلى أن، مركز ديروط سيكون نقطة انطلاق تنفيذ الخطة العاجلة بالمحافظة ، باعتباره الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة ، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والتعليمية، ومعدلات الزيادة الطبيعية، ومعدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة، وكذلك نصيب الفرد من أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ المؤشر المركب بالمركز 47% طبقا للدليل السكاني.

كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جهود المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للسكان، في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، وأشارت إلى أنه تم تجهيز 50غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ومستشفيات النساء والتوليد، وجاري استكمال تجهيز الغرف بباقي الوحدات، فضلا عن تدريب مقدمي المشورة ، وأطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة، بما ينعكس إيجابيا على تحسين مخرجات خدمات صحة الأم والطفل بالمحافظة، وفي مقدمتها خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، وخفض معدلات دخول حديثي الولادة الحضانات، وتحقيق المباعدة من 3-5 سنوات بين الحمل والآخر لتعزيز الرعاية المثلى للطفل في 1000 يوم الأولى من عمره.

كما أكدت على أهمية تحسين معدلات الحماية بالمحافظة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة ،لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه وتوقف استخدام الوسائل خلال العام الأول من الاستخدام.

من جانبه أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف العمل وتضافر الجهود بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة قضية الزيادة السكانية، خاصة مع اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية الهامة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

أشار المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة ، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة ، والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان ، وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة ، والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها.

وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الدكتور وليد مازن رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام ، والدكتور رأفت عبد التواب رئيس القسم بمستشفى النساء والأطفال، وذلك تنفيذا لتكليف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، تقديرا لجهودهم في زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، حيث بلغ معدل الولادات الطبيعية 59,7 % من إجمالي الولادات بمستشفى الإيمان العام ، و76,7 % بمستشفى النساء والأطفال.