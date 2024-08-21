ضبط عناصر إجرامية فى البحيرة والإسكندرية لحيازتهم كميات من المخدرات قيمتها 6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) ، بدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) ، بدائرة مركز شرطة أبوحمص ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (6 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.