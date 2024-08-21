سبتمبر.. 100 دولة تشارك في معرض الطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:29 مساءً -

تستضيف مدينة العلمين الجديدة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسختة الأولى، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل في مطار العلمين الدولي، بمشاركة أكثر من 100 دولة ونحو 300 شركة وجهة من أكبر شركات صناعة الطائرات و الفضاء والدفاع حول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.

ويعتبر معرض الدولى للطيران والفضاء 2024 منصة مثالية لاستعراض طرازات الطائرات المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، والمنتظرعرضها بساحة العرض المكشوف وهذا بخلاف العروض الجوية الاحترافية لفرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالمتعة والإثارة.

ومن المنتظر أن تقدم نخبة من الشركات العالمية عروض طيران جوية مبهجة لاستعراض أحدث الطائرات بكافة أنواعها وأشكالها.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، جوالاته الميدانية بكافة مواقع العمل تزامنًا مع قرب انطلاق المعرض لمتابعة وتقييم تجربة سفر الراكب لضمان سهولة وانسيابية الإجراءات في مرحلتي السفر والوصول.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والبنوك العاملة داخل صالة الوصول والمعنية بإجراءات تأشيرة الركاب الأجانب، كما تفقد الوزير الاستراحات الخاصة، مشددًا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي معوقات تواجه الركاب المسافرين والسائحين.