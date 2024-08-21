وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يستعرضان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:29 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة وزير الإسكان للمحافظة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات التنفيذية لمرافق المياه والصرف التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية فى نطاق عمل الوزارة، لخدمة أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وتهدف لتعظيم التعاون المشترك مستقبلاً، موضحاً أن زيارته اليوم، تهدف للاطمئنان على سير العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وموجها بالتنسيق والتكامل بين المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم الاستفادة منها فور انتهائها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أننا حريصون على ضغط معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات التى شارفت على الانتهاء من أجل تشغيلها ودخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها فى تلك المشروعات، موضحاً أن المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها هى أساس النجاح، حيث تهدف المتابعات الميدانية لدفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى.

ومن جانبه، توجه اللواء علاء عبدالمعطى، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها، مؤكداً أن وزارة الإسكان وجهاتها هى الداعم الأساسى لمحافظة كفر الشيخ لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وموضحاً أن المحافظة تقدم كل الدعم والمساندة والتعاون مع وزارة الإسكان لسرعة إنجاز المشروعات لخدمة أهالى المحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ، موقف المشروعات التى شارفت على الانتهاء، وتم التوجيه بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، وعقد اجتماعات تنسيقية بين المختصين من الجانبين لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، مؤكدين أن هدف الوزارة والمحافظة هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للسكان، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.