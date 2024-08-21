نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التحويلي للمعلمين: تفاصيل وأوراق التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديريات التعليمية مؤخرًا عن فتح باب التقدم لبرنامج التدريب التحويلي، الذي يهدف إلى تحويل المعلمين من التخصصات التي تعاني من زيادة إلى تدريس المواد التي تعاني من عجز، بما يتناسب مع المؤهل الأصلي للمعلم.

يأتي ذلك تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين، لضمان سد العجز في المواد الدراسية وتحقيق التوازن بين التخصصات المختلفة.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج التدريب التحويلي إلى تحقيق التوازن في توزيع المعلمين بين التخصصات المختلفة، حيث يتم تحويل المعلمين من التخصصات التي تشهد فائضًا إلى التخصصات التي تعاني من نقص.

ويتيح البرنامج للمعلمين فرصة للتأهيل وتدريس مواد جديدة تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية الأصلية.

المستندات المطلوبة للتقديم

توضح المديريات التعليمية الأوراق اللازمة للتقديم في برنامج التدريب التحويلي على النحو التالي:

صورة معتمدة من المؤهل الدراسي: يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي المعين به المعلم. صورة البطاقة الشخصية: مع ضرورة تدوين رقم التليفون المحمول على الصورة. صحيفة أحوال إلكترونية: يجب أن تكون الصحيفة حديثة ومعتمدة ولا يتجاوز صدورها 15 يومًا. صورة معتمدة من التقارير: تقديم صورة من آخر تقريرين للمعلم. خطاب من جهة العمل: يشير إلى أن المعلم لا يزال على رأس العمل. طلب تقديم البرنامج: يجب أن يكون الطلب وفقًا للنموذج الخاص بالتنسيق، موقعًا من الموجه العام ومختومًا بالشعار. الأوراق المطلوبة: يجب أن تكون جميع الأوراق معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية.

مواعيد التقديم وإجراءات أخرى

المواعيد النهائية : لن تقبل الطلبات التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي ترد عن طريق البريد المصري.

: لن تقبل الطلبات التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي ترد عن طريق البريد المصري. نشر الإعلان: سيتم نشر الإعلان في جميع المدارس بمختلف النوعيات والمراحل التعليمية لضمان وصوله إلى كافة المعلمين.

خطوات التقديم