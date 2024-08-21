انت الأن تتابع خبر وزارة العمل تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 700 يورو شهرياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة العمل، عن قيامها بتوفير فرص عمل للمصريين، واللذين يرغبون بالسفر للعمل بالخارج، حيث تمكنت من توفير فرص عمل بدولة البوسنة والهرسك، وهي إحدي الدول الأوروبية المسلمة، مشيرة إلى أن الذي سوف يقع عليه الاختيار للتعاقد في إحدى فرص العمل المتاحة، سوف يحصل على إمتيازات كثيرة بالإضافة إلى المرتب الكبير الذي سوف يحصل عليه والذي يوازي 35 ألف جنيه مصري شهرياً.

وزارة العمل توفر فرص عمل برواتب تصل إلى 700 يورو شهرياً في البوسنة والهرسك

أضافت وزارة العمل، بأن فرص العمل المتاحة للمصريين في دولة البوسنة والهرسك، سوف تكون في التخصصات الآتية:-

مهندس مدني.

8 عمال بناء.

13 حداد مسلح.

22 نجار مسلح.

2 مبيض محارة ونقاش.

2 مبلط.

2 مثبت وجهات.

وكشفت وزارة العمل إلى أنه سوف يتم إجراء اختبار لجميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف المتاحة وذلك لتحديد مستوى المهارةعلى الحرف المطلوبة في ديوان عام وزارة العمل.

وأوضحت وزارة العمل بأن المتعاقدين لشغل هذه الوظائف سوف يحصل على امتيازات كثيرة وههذه الامتيازات هي كالتالي:-

راتب يصل إلى 700 يورو شهرياً بالنسبة لأصحاب المهن.

راتب المهندس المدني سوف يحدد بناءً على حسب الخبرة.

توفيرمبيت مكيف للعمال.

وجبات أثناء فترة العمل.

مواصلات خاصة بالشركة وإلى أماكن العمل.

تأمين طبي واجتماعي.

تأمين صحي إضافي ضد إصابات العمل والحوادث في مواقع البناء.

مدة العقد ستكون سنة على أن يتم تجديدها فيما بعد.

بيئة عمل ممتازة جداً مع موظفين من ذوي الخبرات والكفاءات المهنية.

إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهري بعد أن يتم إستلام العمل على دفعات.

التقديم على هذه الوظائف مجاني، وبدون أي رسوم أو وسطاء.

يتم التقدم على الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل والكائنة في 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة.

يبدأ تلقي الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 25 أغسطس 2024 ولمدة 7 أيام.

المستندات المطلوبة هي:-