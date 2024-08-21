محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:32 مساءً - استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،صباح اليوم الأربعاء ،بديوان عام "المحافظة"، محمد جبران وزير العمل ،وذلك في بداية زيارة للوزير جبران إلى المحافظة ، يُسلم خلالها عقود عمل لذوي همم ،لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وناقش "الوزير"،و"المحافظ "-بحضور قيادات المحافظة و مدير مديرية عمل المحافظة أحمد عبدالهادي، ونواب برلمان - مجموعة من الملفات ،والتأكيد على تكثيف التعاون بشأنها منها توفير فرص العمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وكذلك التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل ،وتلبية طلبات المصانع والشركات بالمحافظة بشأن عمالة ماهرة ،ومدربة .

كما تطرق الحديث إلى جهود الوزارة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ،وكذلك عمال التراحيل .

كما دار نقاش عن جهود الدولة في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتوفير بيئة عزل لائقة تتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل،وأدوات الإنتاج وفي نهاية اللقاء سَلّم محافظ الشرقية "درع المحافظة" لوزير العمل.