وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقود عمل لذوي همم في شركات القطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - -جبران :دمج ذوي الهمم في سوق العمل بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..

-المحافظ يؤكد إهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة..ويشيد بجهود "الوزارة" في ملفات فرص العمل والعمالة غير المنتظمة..والتدريب المهني ..

-مدير المديرية : نجحنا في توفير 24 الف فرصة عمل منهم 1500 لذوي الهمم ..خلال عام واحد ..

سَلّم محمد جبران وزير العمل ،ومحافظ الشرقية حازم الأشموني ،اليوم الأربعاء ،بمقر "المحافظة" ،70 عقد عمل لذوي همم من أبناء "الشرقية"،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي ،أكد خلالها على التعاون المثمر بين "المحافظة" و"المديرية"،مؤكدا توفير 24 ألف و693 فرصة عمل ،من بينهم 1511 فرصة لذوي همم ،وذلك خلال الفترة من 1-7-2023 وحتى 1-7-2024، في شركات القطاع الخاص..ثم تحدث المحافظ المهندس المحافظ حازم الأشموني ،واشاد بجهود وزارة العمل خاصة في ملفات التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة ،وتوفير فرص العمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،كما أكد على أن الدولة المصرية تولي الإهتمام الأكبر بذوي الاحتياجات الخاصة ،وتعتبرهم شركاء في التنمية في ظل الجمهورية الجديدة ..وأشار أن المحافظة تتعاون مع كافة شركاء العمل من أجل تنمية ،تلك المحافظة الاستراتيجية ...

في كلمته أكد وزير العمل محمد جبران ،على أن تسليم ذوي همم من محافظة الشرقية عقود عمل، اليوم،بمثابة امتداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة،حيث أن ملف ذوي الهمم حظي بإهتمام غير مسبوق خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية،فقد أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عام 2018،عام ذوي الهمم،كما صدر في هذا العام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،ومن اهم موادة تعين نسبة الـ 5 % في الشركات...

وأضاف الوزير أنه مع نهاية عام 2022 ،جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته الى وزارة العمل بالعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ ذلك التكليف ، تتعامل مع هذا الملف من خلال العديد من المحاور منها :دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان ،وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص،والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم ،وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم ،وتلقى طلباتهم ،والعمل على توفير فرص عمل لهم ...

وأشار الوزير إلى أنه و منذ توجيه الرئيس مع بداية 2023 وحتى الآن ،نجحت الوزارة في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل،في كافة المحافظات ،كما أن هناك توجيهات مستمرة الى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم ، وتوفير فرص عمل لهم،تتناسب مع طبيعة الإعاقة،والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية،و لائقة،ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد استلامها..وفي الختام وجه الوزير التهنئة إلى اصحاب العقود الجديدة ،وطالبهم بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود اي تحديات تواجههم،كما وجه الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات الطيبة والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها اهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ..وأشار إلى حرص الوزارة على المزيد من العمل المشترك مع محافظة الشرقية بكل ما تمتلكه من إمكانيات صناعية وبشرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بتوفير فرص العمل ،والتدريب المهني ،و تقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة غير المنتظمة ..