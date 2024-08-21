انت الأن تتابع خبر وزير النقل يبحت مع السفير اليابانى مد الخط الرابع للمترو لميدان الحصرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء سوزوكي يوسوكو – المستشار الاقتصادي بالسفارة كاتو كين – الممثل الرئيسي للجايكا – مكتب الجايكا بمصر وقيادات وزارتي النقل والصناعة.

فى بداية اللقاء