انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار التقيل .. هل ترتفع أسعار السكر خلال الفترة القادمة بعد قرار التموين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار إعلان وقف صرف السكر الحر بمقدار 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، تساؤلات الأسر المصرية حول تفاصيل القرار الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل طرح السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية

طرح السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية في ديسمبر 2023 ولمدة 9 أشهر الماضية، على أن يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية. وكان الهدف من طرحه هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة العرض في الأسواق.

تفاصيل قرار وقف صرف السكر الحر

وجاء قرار إيقاف صرف السكر الحر بالبطاقة التموينية بقرار وزاري تم توزيعه على مديريات التموين وفروع شركات الجملة وتضمن الإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على الأسواق ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية العائدة للمواطنين، ومن بينها الاقتراح بالموافقة.

أسباب إيقاف صرف السكر الإضافي؟

كشف حازم المنوفي أن هناك حاليا وفرة في منافذ القطاع الخاص بالأسواق، خاصة بعد استيراد مليون طن على عكس الإنتاج المحلي، وبالتالي يتم إيقاف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتباراً من 01/09/2024.

ويستمر صرف السكر البطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية تقدر بـ 65 ألف طن شهرياً، مع ضمان وجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر لمدة تكفي 13 شهرا.

هل سترتفع أسعار السكر في مصر بعد قرار وقف صرفه؟