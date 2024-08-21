تعرف على دبلوم العلاج بالفن .. بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - يهدف دبلوم العلاج بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والمضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

ويعد العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية لأغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للانسان إسقاط مابداخله من مكونات قد لايستطيع التعبير عنها لفظيا، ومن هنا نشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كإحدى الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى 6 فصول دراسية، وتكون متطلبات الدراسة كالتالي:-

- أن يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو النوعية تخصص التربية الفنية أو كليات الفنون أو ما يعادلها.

- بكالوريوس من أحد كليات التربية أو التربية النوعية بكافة تخصصاتها أو مايعادلها.

-بكالوريوس أقسام علم النفس أو الطب النفسي أو الصحة النفسية، بالكليات الأخرى ومايعادلها.

-بكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بشرط الحصول على دبلوم إكلينيكي في علم النفس أو ما يعادلها أو تقديم شهادة خبرة من أحد مراكز العلاج النفسي أو العلاج بالفن المعتمدة.

ويأتي طرح البرنامج في ظل الاهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.

ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:

1-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس.

2 - بيان تقديرات السنوات الخمس.

3- أربع صور شخصية حديثة.

4-أصل شهادة الميلاد.

5-صورة البطاقة الشخصية سارية.

6-أصل شهادة التجنيد للذكور.

7-سداد المصروفات الدراسية.

8-حافظة بلاستيك.

9-ملء استمارة الالتحاق.