صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية بقطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والديبلوماسية، وتشديده على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته .

فمن جهتها، ذكرت صحيفة "الراي" تحت عنوان "السيسي يؤكد أمام بلينكن على إعلاء لغة السلام" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مدينة العلمين الجديدة، أمس، من "خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية".

وتحت عنوان "السيسي لبلينكن : حان الوقت لإنهاء الحرب الجارية في غزة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية"، ذكرت صحيفة "الأنباء"

أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكل الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.

وأضافت الصحيفةً أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أكد أن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحت عنوان "السيسي لبلينكن: حان الوقت لإنهاء الحرب على غزة" ، قالت صحيفة "الجريدة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي في مدينة العلمين، على أن «الوقت حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل»، محذرا من خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته.

وأضافت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشار عقب اللقاء إلى أن «وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».