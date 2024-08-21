تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024: بشرى سارة للعاملين في الدولة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية المصرية عن بشرى سارة للعاملين في الدولة، حيث قررت تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.

يبدأ صرف المرتبات من يوم 22 سبتمبر القادم ويستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم 27 من نفس الشهر.

يشمل هذا القرار جميع الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

لتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت وزارة المالية عدة أماكن يمكن من خلالها للموظفين الحصول على مرتباتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

متاحة في جميع أنحاء الجمهورية. فروع البنوك المختلفة: يمكن السحب مباشرة من الحسابات المصرفية.

يمكن السحب مباشرة من الحسابات المصرفية. البريد المصري: يوفر خدمات السحب النقدي للمواطنين.

جدول مرتبات شهر سبتمبر 2024

تم الإعلان عن جدول المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة لشهر سبتمبر 2024، وجاءت كما يلي:

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12،200 جنيه الدرجة العالية 10،200 جنيه درجة المدير العام 9،200 جنيه الدرجة الأولى 8،200 جنيه الدرجة الثانية 8،000 جنيه الدرجة الثالثة 7،500 جنيه الدرجة الرابعة 7،000 جنيه الدرجة الخامسة 6،500 جنيه الدرجة السادسة 6،000 جنيه

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، والذي يبدأ من يوم 1 سبتمبر، وقد تم توفير العديد من أماكن الصرف لتسهيل عملية الحصول على المعاشات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متاحة للبنوك.

متاحة للبنوك. منافذ البريد المصري: يمكن سحب المعاشات مباشرة.

يمكن سحب المعاشات مباشرة. منافذ شركة فوري: توفر خدمة سحب المعاشات.

توفر خدمة سحب المعاشات. فروع البنوك الحكومية والتجارية: تسهيل عملية السحب النقدي.

تسهيل عملية السحب النقدي. المحافظ الإلكترونية: لصاحب المعاش يمكنه السحب عبر الهواتف المحمولة.

حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في المعاشات حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال إقرار أي زيادة، سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن.

يذكر أن آخر زيادة تم تطبيقها كانت في مارس الماضي بنسبة 15%، وجاءت بناءً على قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد صرف معاشاتهم وقيمة الزيادة إن وجدت من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة. إدخال اسم صاحب المعاش. الانتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر قيمة المعاش.

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15% الأخير

تمت زيادة المعاشات بنحو 15% في شهر مارس الماضي، وجاءت الزيادة كالتالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

يأتي تبكير صرف المرتبات وتيسير صرف المعاشات كخطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والمتقاعدين في مصر، وخاصة مع اقتراب شهر سبتمبر.