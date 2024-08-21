وزير الثقافة يزور معرض تنمية الأسرة المصرية مساء أمس ويشيد بأجنحته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - تفقد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة أجنحة معرض تنمية الأسرة المصرية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بأرض المعارض بالعلمين الجديدة .

و خلال زيارته لجناح مكتب شكاوى المرأة اكد الوزير على أهمية دور المكتب في حل قضايا الأحوال الشخصية، كما أثنى على جهود جناح تحويشة والذي يهدف إلى دعم الشمول المالى ومحو الأمية الرقمية عبر تعليم السيدات أهمية الادخار خلال تدريبات التثقيف المالى التي يقدمها المجلس .

هذا وقد ثمن الوزير الجهود المبذولة في المعرض بمختلف اجنحته، والذي يعكس إبداع المرأة المصرية في مختلف المنتجات، كما عبر عن اعجابه بالمنتجات اليدوية والتي تنوعت ما بين المنتجات الجلدية والأحجار الطبيعية والتي جاءت نتاج ورش العمل المختلفة التي يقيمها المجلس بجميع المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن المعرض يستمر في تقديم انشطته وفعالياته المختلفة حتى الرابع والعشرين من أغسطس الحالي، حيث يقام في إطار الدوره الثانية لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024.