نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة القادمة 23 أغسطس 18 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 128 مسجدًا، منها 103 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12209 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و75 مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

ففي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الأكرت – سنورس، ومسجد الرحمن – المرج – العامرية – مركز الفيوم، ومسجد الرحمن – دمو – مركز الفيوم، ومسجد مغيب – النزلة – الشواشنة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إحلال وتجديد المسجد الكبير – عزبة شطا هيكل – مركز شربين، ومسجد السلام – قرية كفر الأبحر – مركز نبروه.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الهدي النبوي – النخلة القبلية – مركز أبو حمص، ومسجد نور الإسلام – عزبة الفقي – سيدي غازي – مركز كفر الدوار، وإنشاء مسجد المصطفى المختار – عزبة مرسي بلبع– زاوية غزال – مركز دمنهور.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد أبو العباس – قرية منشية الدهب – مركز المنيا، ومسجد النور – قرية الخواجة – مركز بني مزار، ومسجد الحاجة مرفوعة – عزبة عبد الغفار – طمبدي – مغاغة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد فجر الإسلام – قرية دراجيل – مركز الشهداء.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد عباد الرحمن بالمنصورية بجوار المعهد الإعدادي الثانوي الأزهري – أوسيم.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد النور – الوليدية – مدينة أسيوط.

وفي مديرية أوقاف دمياط تم صيانة وتطوير مسجد البحر – دمياط.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم صيانة وتطوير مسجد عبد الظاهر – قرية اتليدم – مركز أبو قرقاص.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم صيانة وتطوير المسجد البحري – عزبة سعد حمد – مركز سيدي سالم.