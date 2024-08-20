انت الأن تتابع خبر حر جهنم وخنقة! الارصاد تصدم المصريين وتحذر من هذه الظاهرة.. ماذا سيحدث حتى نهاية أغسطس؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الارصاد.. تحذيرات الارصاد.. اطلقت هيئة الارصاد الجوية تحذيراتها من ظاهرة الرطوبة التي لا تزال تؤثر على البلاد حتى اللحظة، وكشفت الارصاد مفاجأة صادمة للمصريين، عندما أوضحت أن ظاهرة الرطوبة مستمرة حتى نهاية اغسطس وخاصة خلال الـ 6 أيام المقبلين.

الارصاد تحذر من الرطوبة

حالة من المعاناة الشديدة يعيشها المواطنين منذ أيام بسبب الطقس شديد الحرارة الذي يسيطر على كافة أنحاء البلاد، حيث يشعر المصريين بالحر الشديد خاصة في فترات الليل التي يزيد فيها الشعور بالخنقة، بالرغم من استقرار درجات الحرارة والتي سجلت معدلات طبيعية في هذا الوقت من العام.

سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

شرحت هيئة الارصاد الجوية أن سبب شعور المواطنين بالحر الشديد بالرغم من استقرار معدلات درجات الحرارة، هو منخفض الهند الموسمي الذي ما زال مسيطرا على الأجواء ويزيد من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من شعور المصريين بالحر، حيث تجاوزت نسبة الرطوبة 90 بالمائة في معظم الأنحاء خاصة في فترات الليل، وستكون هذه الظاهرة مستمرة لمدة 6 ايام.

موعد انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة