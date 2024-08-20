انت الأن تتابع خبر حر جهنم وخنقة! الارصاد تصدم المصريين وتحذر من هذه الظاهرة.. ماذا سيحدث حتى نهاية أغسطس؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الارصاد.. تحذيرات الارصاد.. اطلقت هيئة الارصاد الجوية تحذيراتها من ظاهرة الرطوبة التي لا تزال تؤثر على البلاد حتى اللحظة، وكشفت الارصاد مفاجأة صادمة للمصريين، عندما أوضحت أن ظاهرة الرطوبة مستمرة حتى نهاية اغسطس وخاصة خلال الـ 6 أيام المقبلين.
الارصاد تحذر من الرطوبة
- حالة من المعاناة الشديدة يعيشها المواطنين منذ أيام بسبب الطقس شديد الحرارة الذي يسيطر على كافة أنحاء البلاد، حيث يشعر المصريين بالحر الشديد خاصة في فترات الليل التي يزيد فيها الشعور بالخنقة، بالرغم من استقرار درجات الحرارة والتي سجلت معدلات طبيعية في هذا الوقت من العام.
سبب ارتفاع نسبة الرطوبة
- شرحت هيئة الارصاد الجوية أن سبب شعور المواطنين بالحر الشديد بالرغم من استقرار معدلات درجات الحرارة، هو منخفض الهند الموسمي الذي ما زال مسيطرا على الأجواء ويزيد من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من شعور المصريين بالحر، حيث تجاوزت نسبة الرطوبة 90 بالمائة في معظم الأنحاء خاصة في فترات الليل، وستكون هذه الظاهرة مستمرة لمدة 6 ايام.
موعد انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة
- في وقت سابق، اوضح مدير مركز الاستشعار عن بعد في هسئة الارصاد، أنه من المتوقع أن يؤثر منخفض اوروبي قادم من اوروبا على مصر في شهر سبتمبر، وبالتالي سيؤثر هذا المنخفض بشكل كبير على خفض نسبة الرطوبة التي يعاني منها المواطنينن كما أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع حلول النصف الأخير من شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع قرب حلول فصل الخريف وانتهاء الصيف والذي سيوافق موعد يوم 22 سبتمبر المقبل، وبعدها يحل علينا فصل الشتاء في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري.