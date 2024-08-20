وزيرا خارجية مصر وأوروجواي يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:27 مساءً - تلقى السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس الجاري من السيد/ عمر باجانيني وزير خارجية الأوروجواي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين حرصا في بداية اللقاء على الإعراب عن سعادتهما باتمام الاتصال، حيث حرص الوزير عبد العاطي على الإعراب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أوروجواي منذ تأسيس العلاقات بين البلدين عام 1932، والقائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل، والتطلع لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على كافة المستويات ليعكس العلاقات الثنائية المتميزة.

وأوضح السفير أبو زيد أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، كما حرص الوزير عبد العاطي على الإشادة بدور كتيبة أوروجواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عام 1982. كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري الثنائي والاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة، ووجود اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور بما يفتح آفاقاً جديدة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية الاستفادة من وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والدول الأفريقية والعربية، بما يمكن أوروجواي من النفاذ الي أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وحرص د. عبد العاطي على الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، وصناعة الدواء، والسياحة، والنفط والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر. وأبرز جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب الأوروجوائي من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، والنظر في تدشين شراكة ثنائية بين مصر وأوروجواي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وفتح قنوات اتصال وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري والنهري وإدارة الموانئ والمجاري الملاحية.​​

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتصال شهد بحث التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف، وحرص وزير خارجية الأوروجواي على الإشادة بدور مصر الإقليمي، كما اتفق الجانبان على العمل على ترتيب لقاء ثنائي في أقرب فرصة.