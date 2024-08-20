نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يتابعان مستجدات التعاون المشترك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالسادة الحضور، وأوضح سيادته أن هذا اللقاء يستهدف متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث تم استعراض أخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير حديقة الحيوان وربطها بالأورمان هو مشروع قومي يساهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي لمصر، وأنه على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال السياحة البيئية، كما أوضح أنه بعد الإنتهاء من مشروع تطوير الحديقتين سوف يتم تجديد التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها مؤكدًا على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة " هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى، وخلال اللقاء استعرض ممثلو التحالف الخاص بتطوير حديقتي "الحيوان والأورمان" الموقف التنفيذى للمشروع مشيرين إلي أن خطة التطوير تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وبمعدلات تنفيذ جيدة جدا، وأكد ممثلو التحالف حرص القائمين على تنفيذ المشروع بمراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الأفريقية PAAZA، كما أكدوا على أن خبرات "الإنتاج الحربي" والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتهما وعراقتهما، مشيرين إلي أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

من جانبه توجه السيد / علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربى علي الاستضافة والحرص الدائم علي تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المشروعات المشتركة بين الجانبين، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في هذا المشروع الحيوي، وأشار وزير الزراعة على أن هذا المشروع يأتي في ضوء الحرص علي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، مشددا على أن الهدف من مشروع تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعًا سياحيًا وترفيهيًا جذاب.

ومن ناحيته أشار محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق- إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان- إلى أن أعمال التطوير بدأت بتاريخ 12/12/2023 عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارات والجهات المعنية وكذلك موافقه الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان على التصميمات واعمال التطوير لافتًا إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكدًا على أن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

وأنه جاري تنفيذ النفق الذي يربط بين الحديقتين الارومان والحيوان بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التعاقد على جلب حيوانات جديدة وكذلك الاستعداد لاستضافة المؤتمر الدولى لحدائق الحيوان عام 2025 بالتزامن مع افتتاح حديقة الحيوان.

وبدوره أوضح السيد/ محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجانبين اتفقا في نهاية الاجتماع علي ضرورة عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري للوقوف دائما علي مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك والعمل دائما علي تذليل اي عقبات قد تواجه المنوطين بالتنفيذ وذلك حرصًا من الجانبين على الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.

حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المستشار / أشرف حسن نائب رئيس مجلس إدارة الدولة، والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي، والمهندس/ ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والمهندس / أشرف حلمي عبد العزيز رئيس قطاعات المشروعات، والسيد / إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء السيد / محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق.