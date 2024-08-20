نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم: لا صحة حول تأجيل بدء الدراسة لعام 2024/2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المقرر وفقا للخريطة الزمنية والمقرر يوم ٢١ سبتمبر المقبل.

يذكر أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025،

لتبدأ يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

كما حددت الخريطة الزمنية، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.