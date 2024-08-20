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أحمد جودة - القاهرة - البحث عن المستقبل: بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

البحث عن المستقبل: بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024.. في خطوة هامة لتنظيم عملية التحاق الطلاب بالتعليم العالي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024. هذه المرحلة مخصصة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد في المرحلة الأولى من التنسيق.

البحث عن المستقبل: بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي لتيسير عملية التحاق الطلاب بالكليات والمعاهد المختلفة، وذلك بناءً على الحدود الدنيا المقررة لكل شعبة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة والتوازن بين الطلاب في الحصول على فرص الالتحاق بالتعليم العالي.

وفقًا للإعلان، فإن باب التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق القبول سيفتح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 وسيستمر حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024. على الطلاب المؤهلين زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال هذه الفترة لتقديم رغباتهم.

فيما يتعلق بالحدود الدنيا للتنسيق، فقد حددتها الوزارة كالتالي:

- الشعبة العلمية: الحد الأدنى 265 درجة، وهو ما يعادل نسبة 64.63%. ويشمل هذا العدد 286،088 طالبًا من الشعبة العلمية.

- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 230 درجة، وهو ما يعادل نسبة 56.09%. ويشمل هذا العدد 66،969 طالبًا من الشعبة الأدبية.

وبناءً على هذه البيانات، فإن إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقدم للمرحلة الثانية من التنسيق يبلغ 353،057 طالبًا. وتحث الوزارة هؤلاء الطلاب على متابعة موقع التنسيق الإلكتروني وتقديم رغباتهم خلال الفترة المحددة للتأكد من حصولهم على فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي لتطوير وتحسين نظام التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، ويسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر. وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة الطلاب للإعلانات والتحديثات المستمرة على موقع التنسيق الإلكتروني للتعرف على كافة المعلومات والإجراءات المتعلقة بعملية القبول.