نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور ٢٠٠ بكلية الهندسة بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور ٢٠٠ بمبنى هندسة الاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، وذلك برفقة الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان

وحضر الافتتاح الدكتور حسام رفاعي والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة.

وصرح الدكتور قنديل أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها، مشيرًا إلى أن تطوير كلية الهندسة بحلوان يعد نموذجًا يحتذى به في كافة كليات الجامعة. وأكد على دعم الجامعة للكلية لإحداث تطوير شامل في كافة المجالات، بما في ذلك تنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وتطوير البرامج الدراسية.

وأضاف قنديل أن هناك خطة لتطوير البحث العلمي والتطبيقي بالكلية بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة وتقديم الاستشارات الهندسية، كما دعا إلى ضرورة تطوير الشراكات الدولية مع الكلية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود المسلاوي أن الجامعة تهدف إلى التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات لتقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية.

وأشار إلى أن المشروع شمل تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور، وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة، مع تزويدها بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية لدعم العملية التعليمية والبحثية.

الجدير بالذكر أن المشروع أشرف عليه من الكليه الدكتور أحمد صلاح الدين محمد، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والدكتور فتحي زكي عامر، الأستاذ المتفرغ بالقسم وإشراف فنى من خلال مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.