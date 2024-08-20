الرئيس السيسى يستقبل "أمينة محمد" نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:38 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السيدة "أمينة محمد" نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام، الذي ضم "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائبة السكرتير العام حرصت على نقل تحيات "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة للرئيس، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيداً بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات.