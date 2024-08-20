نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يلتقي مديري عموم إدارات الجامعة استعدادا لبدء العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الجامعة يوجه بتطبيق آليات الحوكمة وتنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين مستوى منظومة العمل الإداري وإيجاد حلول فورية لأي مشكلة،والعمل بروح الفريق وبذل كل جهد يسهم في تقدم الجامعة.



عقدالدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة،اجتماعا مع مديري العموم بإدارات الجامعة، بحضور المهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، لمتابعة آليات العمل بكل إدارة في إطار الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وناقش رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع الذى عقد بقاعة أحمد لطفى السيد، عددًا من المحاور والموضوعات، من بينها خطط العمل المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وضرورة تطبيق آليات الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء، مؤكدًا أهمية وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى خلال المرحلة القادمة بما يسهم في تحسين المستوى العام لمنظومة العمل الإداري بالجامعة.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على ضرورة الحل الفوري للمشكلات التي تواجه الإدارات المختلفة، والاهتمام برفع مستوى العاملين من خلال تدريب الكوادر وخلق صف ثان من الإداريين القادرين على تولي المسؤوليات، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام وتقديم أفضل أداء ممكن.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن ثقته الكبيرة في قدرة العاملين على تحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود والعمل جنبًا إلى جنب بروح الفريق لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الجامعة في جميع المجالات، ومواصلة تقدمها وتفوقها على المستويين المحلي والدولي، مؤكدًا أن تقدم الجامعة وريادتها هو نتاج عمل جماعي وتعاون مثمر بين جميع القيادات والكوادر.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر لجميع القيادات الإدارية على تفانيهم في العمل، ودعاهم للاستمرار في بذل الجهود للارتقاء بكافة قطاعات الجامعة.