مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من كلية الدعوة بجامعة الأزهر لتهنئته بتولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:32 مساءً - استقبل فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، وفدًا من كلية الدعوة بجامعة الأزهر، الذي جاء لتهنئة فضيلته بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء. ترأس الوفد د. محمد الجندي عميد كلية الدعوة الإسلامية، وضم الوفد كذلك الدكتور أحمد غلوش أول عميد للكلية، ود. محمود الصاوي وعددًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين عبروا عن سعادتهم واعتزازهم بتولي فضيلته لهذا المنصب الرفيع.

خلال اللقاء، عبَّر فضيلة المفتي عن شكره وامتنانه لهذه التهنئة الكريمة، مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به كلية الدعوة في نشر علوم الدعوة الإسلامية وتعزيز قيم التسامح والوسطية. وقال فضيلته: "إن دور كلية الدعوة بجامعة الأزهر في تأهيل الدعاة والعلماء الذين يحملون رسالة الإسلام السمحة هو دور محوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر. ونحن في دار الإفتاء ملتزمون بالعمل مع الأزهر الشريف وكلياته المختلفة لتحقيق أهدافنا المشتركة في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة".

من جانبهم، عبَّر أعضاء وفد كلية الدعوة عن تقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية. وأكدوا دعمهم الكامل لفضيلة المفتي في مهمته الجديدة، وأنهم على ثقة بأن فضيلة المفتي سيواصل العمل على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والفتاوى المعتدلة.