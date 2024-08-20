وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:32 مساءً - إطلاق مبادرتي "اتعلم بصحة" و"100 يوم رياضة" اعتبارًا من العام الدراسي القادم

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. مصطفي بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد، ود. عمرو علام مساعد الوزير والوكيل الدائم للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع أكد الوزير تركيز الرؤية المستقبلية للوزارة على تكثيف الأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية، والعمل بشكل مستمر لزيادة مشاركة الطلاب بالفعاليات الرياضية، وتنمية المواهب والمهارات لديهم، واكتشاف الموهوبين في مختلف الرياضات، لافتًا إلى دور الجامعات في تقديم أبطال رياضيين، ومثمنًا الإنجازات التي يحققونها في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

ووجه الوزير برسم خطة لزيادة الأنشطة والفعاليات الطلابية خلال العام الدراسي القادم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، ومراعاة توافقها مع أهداف التنمية المستدامة للدولة فيما يختص ببناء الإنسان.

وأشار الوزير إلى الاستفادة من إجراء الكشف الطبى المُقرر على الطلاب المستجدين الذين سيلتحقون بالجامعات لهذا العام الدراسي 2024/2025، لتشكيل رؤية باحتياجات طلاب الجامعات الصحية والعمل لمتابعتها، وتوفير الرعاية البدنية والصحية لهم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلًا عن توجيه الأنشطة الرياضية المٌقررة بالجامعات للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه الطلاب في رفع قدراتهم البدنية والصحية.

ووجه الوزير في هذا الإطار بإطلاق مبادرة "اتعلم بصحة"، طبقًا لمناقشات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، للاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية في تقديم رعاية صحية لائقة للطلاب، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف المواهب الرياضية بالجامعات.

وقرر المجلس إطلاق تحدى (100 يوم رياضة_ 100/100) لقادة الرياضة الجامعية لتعزيز ورفع معدلات النشاط البدني لشباب الجامعات.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا لحصاد أعمال الاتحاد بعد التشكيل الجديد خلال فترة الشهرين الماضيين.

واعتمد المجلس خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعي 2024/ 2025.

قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة مساهمة لتقديم أعمال الخدمات الرياضية بالجامعات، وبحيث تكون الدعامة الأساسية للاستثمار الرياضي في مجال الجامعات، والذي يخدم قرابة 4 ملايين طالب وطالبة.

وافق المجلس مبدئيا علي التعاون والشراكة مع NBA Egypt في إقامة بطولة للجامعات المصرية في رياضة كرة السلة (3×3) للرجال والسيدات، وتستهدف البطولة الوصول إلي مليون من طلاب الجامعات بالمناطق الجغرافية المختلفة.

ووافق المجلس على دعم تنظيم جامعة قناة السويس لقاء "قناتنا تجمعنا 4"، ومن المقرر أن يستضيف اللقاء 7 جامعات؛ (السويس، بورسعيد، العريش، سيناء، الجلالة، الملك سلمان، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

وافق المجلس على مشاركة بعثة منتخب الجامعات المصرية في عدد من البطولات الدولية منها:

المشاركة في المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والمقام بدولة كرواتيا.

المشاركة في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بدولة ليتوانيا.