انت الأن تتابع خبر موعد المولد النبوي 2024 وكيف نحتفل بالمولد الشريف بطريقة صحيحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد المولد النبوي 2024 هو يوم ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول لم يكن يحتفل به ولا أصحابه ولم يذكر ذلك، وكذلك لم يحتفل به الصحابة وبدأ الاحتفال به في عهد الفاطميين، ولذلك فهو غير مشروع أن يتم الاحتفال بالأكل أو الشرب فهي أمور غير مشروعة

ويتم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بطرق مختلفة منها إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماع سيرته العطرة، واتباع نهجه، والقراءة عن حياته وحياة الصحابة وغزوات الرسول لنتعلم منها وتأخذ منها العبرة والعظة، لتتعلم الأجيال الجديدة منه، ويعرفون أكثر عن شخصه العظيم كنبي للإسلام الذي أرسله الله هدىً ورحمةً للعالمين.

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف

كذلك يجب ضرورة تعليم المسلمين العناية بأحاديثه وسيرته والسير على منهاجه، وتدريس سنته في المدارس وفي المساجد، تعليم الناس لسنته ودينه في المسجد أو في المدرسة حتى يتعلم الناس دينهم، وحتى يسترشدوا بما بينه لهم عليه الصلاة والسلام.

متى اجازة المولد النبوي 2024؟

وفي بيان عن دار الافتاء أوضحت أن الاحتفال بالمولد الشريف يكون بإظهار السعادة والفرح بمولد الرسول الكريم وأن يجتمع الناس على ذكره والانشاد للرسول والثناء عليه وعلى صفاته والتعلم منها، وعمل الخير والصدقة والصيام، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم.

المولد النبوي الشريف يوافق يوم كام؟