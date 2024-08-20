انت الأن تتابع خبر خد بالك فيها طرد واخلاء للشقة فوراً.. حكم قضائى جديد لهؤلاء الفئات من المواطنين بشأن الإيجار القديم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يناقش تقرير نشره موقع "برلماني" المسألة القانونية المتعلقة بظاهرة "إيجار ملك الغير" في مصر، وهي حالة يقوم فيها شخص بتأجير عقار دون أن يكون المالك الفعلي له أو أن يمتلك الصلاحية القانونية لتأجيره. يُسلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها كل من المؤجرين والمستأجرين في هذا النوع من العقود غير المشروعة.

يُوضح المحامي بالنقض عماد الوزير

كما ورد في التقرير، أن على الرغم من عدم نقل هذا نوع الإيجار حقوق ملكية العقار من المالك الأصلي إلى المستأجر، إلا أنه يخلق التزاماً على المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، حتى وإن لم يكن الملتزم هو المالك الفعلي للعقار.

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