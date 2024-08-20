انت الأن تتابع خبر وزير الزراعة: صادرات المنتجات الطازجة تجاوزت 7.3 مليون طن العام الماضى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على أهمية التصدير لانه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير مشيرا أيضا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر مؤكدا ان صادرات مصر الزراعية المصنعة تحقق نجاحات بجانب صادرتنا الطازجة

أضاف فاروق خلال لقائه مع المصدرين والمستثمرين الزراعيين :