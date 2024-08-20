نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024: بداية العد التنازلي للخريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب فصل الخريف، ينتظر الجميع بشغف التغيرات المناخية التي تصاحب هذا الفصل المميز.

ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، نحن الآن على بعد 21 يومًا فقط من بدء خريف 2024، والذي يُعتبر موسمًا يجلب معه تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، بدءًا من انخفاض درجات الحرارة وصولًا إلى احتمالات سقوط الأمطار.

بداية فصل الخريف في 22 سبتمبر 2024

من المقرر أن يبدأ فصل الخريف هذا العام في 22 سبتمبر، وهو المعروف بتقلباته الجوية المتعددة.

خلال هذا الفصل، تبدأ المنخفضات الجوية في الوصول إلى مناطق عديدة، ما يزيد من فرص تساقط الأمطار، خاصة في النصف الثاني من الخريف الذي يُظهر سمات فصل الشتاء بشكل واضح، أما النصف الأول، فيظل متأثرًا ببعض سمات الصيف، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء، تكوّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

يُنصح السائقون بتوخي الحذر عند القيادة في هذه الفترات لتجنب أي حوادث قد تنجم عن انخفاض مستوى الرؤية.

نشاط الرياح والمناطق المتأثرة

وفقًا لخرائط الطقس، من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا في حركة الرياح.

يشمل ذلك مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث تزداد قوة الرياح في المناطق المكشوفة.

هذا النشاط في الرياح قد يساهم في تلطيف درجات الحرارة قليلًا، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الإحساس بالبرودة في بعض المناطق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون الأمواج ما بين خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع يتراوح بين متر و1.5 متر، مع رياح جنوبية شرقية وشمالية غربية.

بينما في البحر الأحمر، ستكون الحالة معتدلة مع أمواج تتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة في معظم المناطق، مع بعض الانخفاضات البسيطة في بعض المدن، فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة لبعض المدن: